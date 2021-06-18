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Коэффициент распространения коронавируса на Дону держится на единице

Коэффициент распространения коронавируса на Дону держится на единице
В Ростовской области коэффициент распространения COVID-19 сохранил прежнее значение. По данным на 22 июня, он равен единице. Это значит, что ежедневно каждый зараженный дончанин может заразить одного здорового.

Показатель заболеваемости опасного вируса достиг 2 325 на 100 тысяч населения. Это значение зависит от общего числа инфицированных. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 175 человек, а общее количество достигло 97 696.

Растет и число летальных случаев среди пациентов ковидных госпиталей. С начала пандемии вирус забрал жизни 4 619 человек, из которых шестеро скончались за последние сутки. Как сообщили в региональном правительстве, это пять женщин от 34 до 79 лет и 77-летний мужчина.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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