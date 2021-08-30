Коэффициент распространения коронавируса на Дону остается на единице

В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса остается неизменным. По данным на 1 сентября, он равен единице. Ежедневно медики выявляют сотни новых инфицированных среди жителей донского региона. За последние 24 часа диагноз подтвердился у 479 человек. Общее количество пациентов с COVID-19 достигло 124 890 человек. Вместе с ним увеличивается и показатель заболеваемости в регионе. За минувшие сутки он вырос на 11 единиц и стал равен 2 972 на 100 тысяч населения.Не уменьшается и прирост смертей среди пациентов ковидных госпиталей. За прошедшие сутки патологоанатомы зарегистрировали 28 случаев летального исхода у людей, болевших COVID-19. Всего за период пандемии вирус забрал жизни 6 015 человек, сообщили в региональном правительстве.