На Дону коэффициент распространения коронавируса неделю держится на отметке 0,99

В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса остается на прежней отметке. По данным на 15 апреля, он составляет 0,99. Это значит, что в среднем каждый инфицированный до самоизоляции может заразить как минимум одного здорового. Показатель заболеваемости COVID-19 вырос до 2 009 на 100 тысяч населения. Вместе с ним увеличилось и число инфицированных на Дону. За последние 24 часа вирус подхватили 240 дончан. Большинство из них - ростовчане в возрасте от 46 до 65 лет.С начала пандемии диагноз подтвердился у 84 435 жителей донского региона. Из них 3 852 пациента ковидных госпиталей не смогли побороть инфекцию. За прошедшие сутки не стало 14 мужчин от 49 до 88 лет и 14 женщин от 44 до 84 лет.