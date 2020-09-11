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Коэффициент распространения коронавируса на Дону держится на уровне единицы

Коэффициент распространения коронавируса на Дону держится на уровне единицы
В Ростовской области коэффициент распространения COVID-19 держится на уровне единицы. По состоянию на 13 сентября он равен 1,05.

По информации регионального правительства, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составляет 449. Ежедневно в области фиксируют более ста человек с новой коронавирусной инфекцией, а число погибших от коронавируса достигло 400.

Не исключено, что если коэффициент и дальше будет расти, на Дону снова ужесточат ограничительные меры.

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