На Дону коэффициент распространения COVID-19 продолжает оставаться выше единицы

В Ростовской области с каждым днём растёт число заражённых коронавирусом. При этом коэффициент продолжает держаться выше единицы, сохраняя одно значение на протяжении некоторого времени. Об этом рассказали в региональном правительстве 15 сентября.За последние сутки, коэффициент заболеваемости COVID-19 составил 1,05. Показатель на 100 тысяч жителей поднялся от 452,9 до 456,8.По словам главного санитарного врача региона, стабильной ситуацию можно назвать только тогда, когда коэффициент распространения опасного вируса опустится ниже единицы. Пока обстановка в Ростовской области остаётся стабильной, но не положительной.Напомним, в донской столице 15 сентября зафиксировали вспышку заболеваемости коронавирусом. За минувшие диагноз подтвердили у 129 жителей города.