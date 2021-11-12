На Дону коэффициент распространения коронавируса держится выше 1

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В Ростовской области коэффициент распространения коронавирусной инфекции продолжает показывать неблагоприятное значение. Об этом свидетельствуют данные правительства региона.Напомним, что для перехода к смягчению ограничительных мер коэффициент должен не превышать 0,5. Однако, по данным на 14 ноября, в Ростовской области этот показатель составляет 1,02. Это значит, что один заболевший может заразить как минимум одного здорового. На сегодняшний день коронавирусом заболевают по 600 с лишним человек. О смягчении ограничений говорить рано.Напомним, что всего в регионе с начала пандемии коронавирус подтвердился у 165 тысяч человек, из них у 654 - за минувшие сутки.