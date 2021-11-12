Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

На Дону коэффициент распространения коронавируса держится выше 1

На Дону коэффициент распространения коронавируса держится выше 1
В Ростовской области коэффициент распространения коронавирусной инфекции продолжает показывать неблагоприятное значение. Об этом свидетельствуют данные правительства региона.

Напомним, что для перехода к смягчению ограничительных мер коэффициент должен не превышать 0,5. Однако, по данным на 14 ноября, в Ростовской области этот показатель составляет 1,02. Это значит, что один заболевший может заразить как минимум одного здорового. На сегодняшний день коронавирусом заболевают по 600 с лишним человек. О смягчении ограничений говорить рано.

Напомним, что всего в регионе с начала пандемии коронавирус подтвердился у 165 тысяч человек, из них у 654 - за минувшие сутки.
Фото: ЯндексКартинки.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.