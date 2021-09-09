Коэффициент распространения COVID-19 в Ростовской области держится на отметке ниже единицы

В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса продолжает держаться ниже единицы. Об этом сообщает донское правительство.По данным на 11 сентября, показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 3087. Коэффициент распространения инфекции - 0,99. Это значит, что один заболевший может заразить меньше одного здорового человека. Однако для снятия ограничений коэффициент должен быть не менее 0,5.Регион продолжает бороться с коронавирусом. Всего с начала пандемии вирус подхватили 129 641 человек, из которых 474 - за минувшие сутки. Жертвами инфекции стали 6292 человека.