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На единице держится коэффициент распространения коронавируса на Дону

На единице держится коэффициент распространения коронавируса на Дону
В Ростовской области, несмотря на рост числа заболевших коронавирусом, этот показатель стабильно держится на единице. Об этом свидетельствуют данные правительства донского региона.

По состоянию на 4 октября общее число зараженных за последние сутки составило 517 человек. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 3 350. Коэффициент распространения инфекции - 1. Это означает, что один заболевший человек может заразить только одного здорового.

Всего с начала пандемии коронавирус выявили более чем у 140 тысяч жителей Ростовской области. Почти 90% из этого количества уже победили заболевание.
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