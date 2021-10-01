На единице держится коэффициент распространения коронавируса на Дону

В Ростовской области, несмотря на рост числа заболевших коронавирусом, этот показатель стабильно держится на единице. Об этом свидетельствуют данные правительства донского региона.По состоянию на 4 октября общее число зараженных за последние сутки составило 517 человек. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 3 350. Коэффициент распространения инфекции - 1. Это означает, что один заболевший человек может заразить только одного здорового.Всего с начала пандемии коронавирус выявили более чем у 140 тысяч жителей Ростовской области. Почти 90% из этого количества уже победили заболевание.