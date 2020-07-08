Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области коэффициент распространения COVID-19 почти достиг единицы

В Ростовской области коэффициент распространения COVID-19 почти достиг единицы
Фото: fotokto.ru

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции на Дону уже четвёртые сутки сохраняется на одной цифре. Об этом сообщили в региональном правительстве.

По данным на 10 июля, показатель COVID-19 держится на уровне 0,99. На 100 тысяч жителей Ростовской области приходится 251 заболевший.

Напомним, коэффициент распространения коронавируса влияет на отмену ограничений, введённых в период карантина. За всё время пандемии на Дону заболели 10 533 человека, в том числе за последние сутки зарегистрировали 92 случая заражения. Кроме того, 29 дончан находятся в тяжёлом состоянии. Они подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.