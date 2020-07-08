В Ростовской области коэффициент распространения COVID-19 почти достиг единицы

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Коэффициент распространения коронавирусной инфекции на Дону уже четвёртые сутки сохраняется на одной цифре. Об этом сообщили в региональном правительстве.По данным на 10 июля, показатель COVID-19 держится на уровне 0,99. На 100 тысяч жителей Ростовской области приходится 251 заболевший.Напомним, коэффициент распространения коронавируса влияет на отмену ограничений, введённых в период карантина. За всё время пандемии на Дону заболели 10 533 человека, в том числе за последние сутки зарегистрировали 92 случая заражения. Кроме того, 29 дончан находятся в тяжёлом состоянии. Они подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.