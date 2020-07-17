За сутки коэффициент распространения COVID-19 снова вырос в Ростовской области

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Уже несколько дней коэффициент распространения коронавирусной инфекции на Дону держится на уровне единицы. В последние два дня он начал снова расти. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.Так, по обновлённым данным, на утро 21 июля коэффициент составил 1,13. При этом показатель заболевших на 100 тысяч жителей тоже стал выше - 277,4.Напомним, за весь период пандемии коронавируса в Ростовской области заболели 11 657 человек, в том числе 123 дончанина - за последние сутки. Жертвами опасной болезни стали 187 пациентов. COVID-19 опасен для людей в основном старше 45 лет. Однако заражаются им также и дети.