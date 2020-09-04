На Дону коэффициент заболеваемости коронавирусом остаётся выше единицы

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В Ростовской области коэффициент распространения коронавирусной инфекции продолжает сохранять показатели выше единицы. Обновлённую информацию опубликовали на сайте регионального правительства.На Дону к утру 8 сентября коэффициент заболеваемости COVID-19 достиг отметки 1,08. По словам специалистов, сегодняшние показатели не являются нормой. Стабильной можно назвать ситуацию лишь в том случае, когда коэффициент продолжительное время остаётся ниже единицы.Также в Ростовской области каждый день увеличивается показатель заболевших опасным вирусом на 100 тысяч жителей. За последние сутки он вырос с 426,8 до 430,3.Как сообщалось ранее, снятие ограничительных мер в Ростовской области будет отсрочено. Более того, при динамичном росте заболеваемости могут снова ввести режим самоизоляции.