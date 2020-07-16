Коэффициент заболеваемости коронавирусом в Ростовской области выше единицы

В Ростовской области коэффициент распространения заболеваемости коронавирусом снова вырос. Об этом сообщает правительство донского региона.По состоянию на 18 июля, за последние сутки в регионе коэффициент распространения коронавируса составляет 1,01. Показатель заболевших на 100 тысяч населения – 269,3.По словам главного санитарного врача Ростовской области Евгения Ковалева, о полном снятии ограничений может идти речь, когда коэффициент будет держаться ниже единицы, а показатель заболеваемости на 100 тысяч будет не больше 110. Однако, как показывает практика, до этих показателей еще далеко.