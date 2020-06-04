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Коэффициент коронавируса зарегистрирован на уровне ниже единицы

Коэффициент коронавируса зарегистрирован на уровне ниже единицы
В Ростовской области второй день подряд коэффициент распространения коронавируса держится на уровне ниже единицы.

По данным на 9 июня, показатель заболевших на 100 тысяч населения составляет 155,7. Коэффициент распространения инфекции (Rt) – 0,97. В понедельник, 8 июня, показатель был равен 0,99.

Добавим, что за последние сутки, статистику заболевших пополнили 187 человек. Всего на сегодняшний день в регионе 6542 заболевших. За последние сутки от коронавируса скончались три человека. За весь период пандемии, жертвами COVID-19 стал 51 человек.

Напомним, что всю прошлую неделю коэффициент Rt держался на уровне выше единицы. Показатель сравнялся с единицей лишь в субботу. Основываясь на этом показателе, местные власти принимают решение о переходе к очередному этапу снятия ограничительных мер.

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