На Дону к дезинфекции улиц подключились добровольные пожарные

В Ростовской области на помощь спасателям, которые занимаются дезинфекцией улиц, пришли добровольные пожарные. Об этом рассказал заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.Представители Всероссийского добровольного пожарного общества проводят санитарную обработку центральных улиц, дворовых территорий и детских площадок в Новочеркасске. Для дезинфекции спасатели используют технику для тушения пожаров, которую приспособили для санобработки.В автомобиле добровольцев установлен громкоговоритель, с помощью которого они оповещают местных жителей о проводимых работах и напоминают о важности соблюдения правил пожарной безопасности во время самоизоляции.В тоже время дезинфекцию проводят специалисты Донского спасательного центра МЧС России. Спасатели провели санобработку железнодорожных вокзалов Таганрога и Новочеркасска.Хлорсодержащими препаратами обработаны лестницы, переходы, служебные помещения, залы ожидания и пассажирские платформы. Средство заливают в ранцевые дезинфекционные приборы и автономные бортовые комплекты спецобработки.Всего военнослужащие Донского спасцентра провели санобработку более тысячи квадратных метров дорог и пешеходных зон и свыше 500 остановок.К работам также подключились войска РХБЗ (радиационной, химической и биологической защиты) ЮВО. Военные провели дезинфекцию более 10 предприятий оборонно-промышленного комплекса.В частности, специалисты провели санобработку Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г.М. Бериева. В мероприятиях были задействованы 16 военнослужащих и четыре единицы спецтехники, в том числе авторазливочная станция АРС-14КМ, комплект дегазации и дезактивации ДКВ-1У. Общая площадь обработанных поверхностей - около 150 тысяч кв. м.