Спасатели дезинфицировали главный жд-вокзал Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону спасатели провели дезинфекцию главного жд-вокзала. Военнослужащие Донского спасательного центра МЧС России 9 апреля сделали санитарную обработку здания и привокзальной территории.С помощью ранцевых дезинфекционных приборов и автономных бортовых комплектов спасатели обработали лестницы, переходы, служебные помещения, залы ожидания и пассажирские платформы. Во время дезинфекции применялись хлорсодержащие препараты.Накануне, 8 апреля, директор департамента по предупреждению и ликвидации ЧС донского региона Сергей Панов рассказал на брифинге о санитарной обработке, которая проводится в области для предотвращения распространения коронавируса. Дезинфекция проводится в 20 муниципалитетах региона. За 7 апреля было обработано 2870 объектов. Привлекалось 98 единиц техники и более 250 сотрудников органов ЧС.