На Дону около 1,5 тысяч сотрудников экстренных служб проводят дезинфекцию общественных пространств

В Ростовской области работы по дезинфекции общественных пространств проводят порядка 1,5 тысяч специалистов служб экстренного реагирования. В обработке задействованы также более 600 единиц техники. За период с 5 по 12 апреля сотрудники спасательных подразделений МЧС и департамента по предупреждению и ликвидации ЧС обработали более 15 тысяч объектов. Об этом сообщил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артёмов.Дезинфекцию общественных пространств проводят по поручению главы региона в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Разработан план мероприятий по санитарной обработке объектов, который включает в себя комплексную работу на территории муниципалитетов области, причём основной упор делается на крупные города.Сначала областные спасатели обработали объекты в Шахтах, затем — в Новочеркасске, Новошахтинске и Таганроге. На очереди — Батайск. Работы проводятся в парках, скверах, на остановках общественного транспорта, детских и спортивных площадках, а также у входов в здания.В Ростове-на-Дону и Аксае работают сотрудники МЧС. Спасатели уже провели санитарную обработку главного железнодорожного вокзала и привокзальной территории, а также аэропорта «Платов». Вскоре специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты проведут дезинфекционные работы на 20 предприятиях оборонно-промышленного комплекса на территории Ростовской области.Отметим, что сотрудники служб экстренного реагирования с помощью громкоговорителей призывают дончан оставаться дома, соблюдая режим самоизоляции.