Для дезинфекции донских улиц привлекли спасательную технику

Специальную технику привлекли для дезинфекции улиц в Ростовской области. Так как у спасателей нет для этих целей машин, им пришлось проявить смекалку.Дезраствором наполнили бочки малых лесопатрульных комплексов, предназначенных для транспортировки воды к местам пожаров.Всего в течение недели было задействовано более 70 единиц техники и более 150 человек личного состава областной службы спасения на водах.