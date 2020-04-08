Для дезинфекции донских улиц привлекли спасательную технику
Специальную технику привлекли для дезинфекции улиц в Ростовской области. Так как у спасателей нет для этих целей машин, им пришлось проявить смекалку.
Дезраствором наполнили бочки малых лесопатрульных комплексов, предназначенных для транспортировки воды к местам пожаров.
- Спасатели обрабатывают наиболее людные места, скамейки, автопарковки, остановочные комплексы, поручни и ручки входных дверей магазинов, - рассказала ведущий специалист по связям с общественностью Ростовской областной поисково-спасательной службы на внутренних водах Анастасия Калдурова. - Обработке подвергаются все населённые пункты донского региона.
Всего в течение недели было задействовано более 70 единиц техники и более 150 человек личного состава областной службы спасения на водах.