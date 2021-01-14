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На Дону ищут пропавшего пенсионера

На Дону ищут пропавшего пенсионера
Пропавшего 67-летнего жителя Новошахтинска разыскивают в Ростовской области. Анатолий Балан вышел из дома 15 января и до сих пор не вернулся.

Родственники и знакомы мужчины не могут с ним связаться. Отмечается, что у него могут быть проблемы с памятью. К поискам пенсионера подключились полиция и волонтеры.

Рост Анатолия – 170 сантиметров. У него среднее телосложение и короткие седые фильмы. В последний раз, когда его видели, на нем были надеты коричневая куртка, голубые джинсы, черную шапку и коричневые ботинки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Анатолия Балана, просьба обратиться по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

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