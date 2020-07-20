В Ростовской области разыскивают 17-летнего подростка, пропавшего в Белгороде

На Дону ищут 17-летнего парня, который пропал в Белгороде. Об этом сообщил поисковый отряд «Лиза Алерт Юг».Как известно, Антона Титенко разыскивают с 25 июня. Родственники подростка в отчаянии обратились за помощью в полицию и к волонтерам. Почти в течение месяца парень не выходил на связь с близкими. Отмечается, что он может находиться в донском регионе.Антон худощавого телосложения. Рост парня – 180 сантиметров, волосы темные короткие, глаза карие.В день исчезновения на нем были черная олимпийка с капюшоном, темно-синяя футболка и бриджи, на ногах - такого же цвета кроссовки.Если вам что-либо известно о местонахождении Антона Титенко, просьба сообщить по номерам: 8-800-700-54-52, 02, 102.