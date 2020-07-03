На Дону ищут без вести пропавшего 43-летнего мужчину

43-летний мужчина без вести пропал в донском регионе. Об этом сообщает поисковый отряд «Журавль».По информации волонтеров, Евгений Завалипенский ушел из дома в Каменске-Шахтинском 8 июня. С тех пор он не выходит на связь с близкими. Родные не исключают, что он мог отправиться в Санкт-Петербург.Рост мужчины – 176 сантиметров, телосложение худощавое, глаза голубые, волосы темно-русые. В день пропажи на Евгении был одет легкий костюм защитного цвета с неярко выраженными пятнами, на ногах – серые кроссовки или резиновые сланцы.Если вам что-либо известно о местонахождении дончанина, сообщите по номерам: 8-911-159-22-80, 8-999-471-14-21.