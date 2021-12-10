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На Дону еще 756 человек вылечили от коронавируса

На Дону еще 756 человек вылечили от коронавируса
В Ростовской области от коронавируса вылечили еще 756 человек. Информация от этом размещена на портале регионального правительства.

С начала пандемии болезнь смогли побороть 157 515 жителей Дона. Большая часть из них переносили ковид в легкой форме и получали лечение дома.

Многие выздоровевшие отмечали, что у них во время болезни были повышенная температура тела, кашель и боль в мышцах. Иногда пропадал вкус и запах. У некоторых наблюдалась диарея.

Стоит отметить, что наряду с выздоровевшими растет и число зараженных. За последние сутки положительные тесты на COVID-19 получили 652 человека.
Фото: pixabay.com
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