На Дону еще 756 человек вылечили от коронавируса
В Ростовской области от коронавируса вылечили еще 756 человек. Информация от этом размещена на портале регионального правительства.
С начала пандемии болезнь смогли побороть 157 515 жителей Дона. Большая часть из них переносили ковид в легкой форме и получали лечение дома.
Многие выздоровевшие отмечали, что у них во время болезни были повышенная температура тела, кашель и боль в мышцах. Иногда пропадал вкус и запах. У некоторых наблюдалась диарея.
Стоит отметить, что наряду с выздоровевшими растет и число зараженных. За последние сутки положительные тесты на COVID-19 получили 652 человека.