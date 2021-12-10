На Дону еще 756 человек вылечили от коронавируса

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В Ростовской области от коронавируса вылечили еще 756 человек. Информация от этом размещена на портале регионального правительства.С начала пандемии болезнь смогли побороть 157 515 жителей Дона. Большая часть из них переносили ковид в легкой форме и получали лечение дома.Многие выздоровевшие отмечали, что у них во время болезни были повышенная температура тела, кашель и боль в мышцах. Иногда пропадал вкус и запах. У некоторых наблюдалась диарея.Стоит отметить, что наряду с выздоровевшими растет и число зараженных. За последние сутки положительные тесты на COVID-19 получили 652 человека.