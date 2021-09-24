В Ростове от коронавируса вылечили 162 человека

В Ростове-на-Дону от коронавируса вылечили 162 человека. За последние сутки опасное заболевание в регионе побороли 456 жителей Дона. С начала эпидемии от COVID-19 выздоровели 118 522 человека.Многие из них получали лечение дома, на самоизоляции, и переносили вирус в легкой или средней форме.К наиболее распространенным симптомам COVID-19 относятся:— повышение температуры тела;— сухой кашель;— утомляемость.К более редким симптомам относятся боли в суставах и мышцах, заложенность носа, головная боль, конъюнктивит, боль в горле, диарея, потеря вкусовых ощущений или обоняния, сыпь и изменение цвета кожи на пальцах рук и ног.В основном в тяжелой форме переносят вирус пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями.Фото: news.myseldon.com.