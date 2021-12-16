На Дону еще 639 жителей заболели коронавирусом за сутки

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На Дону еще 639 жителей заболели коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.По данным Роспотребнадзора на 18 декабря, наибольшее число больных за сутки - 38,9% - в возрасте от 18 до 45 лет и 33% человек, которым от 46 до 65 лет. Еще 15,6% заразившихся - люди из возрастной группы от 66 до 79 лет. Среди детей за день заболели коронавирусом 7,8%.Напомним, всего на Дону COVID-19 выявлен уже у 187 249 жителей.