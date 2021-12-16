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На Дону еще 639 жителей заболели коронавирусом за сутки

На Дону еще 639 жителей заболели коронавирусом за сутки

На Дону еще 639 жителей заболели коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.

По данным Роспотребнадзора на 18 декабря, наибольшее число больных за сутки - 38,9% - в возрасте от 18 до 45 лет и 33% человек, которым от 46 до 65 лет. Еще 15,6% заразившихся - люди из возрастной группы от 66 до 79 лет. Среди детей за день заболели коронавирусом 7,8%.

Напомним, всего на Дону COVID-19 выявлен уже у 187 249 жителей.
Фото: Алексей Бойко
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