За сутки коронавирусом заболели 456 жителей Ростовской области

В Ростовской области ежедневное число зараженных COVID-19 перевалило за 450. По данным на 5 августа, медики выявили еще 456 случаев инфицирования.Почти половина новых заболевших - молодежь от 18 до 45 лет (42,3%). Пациентами с коронавирусом стали и люди от 46 до 65 лет (28,7%). Борьбу с инфекцией начали пенсионеры от 66 до 79 лет (14,3%) и старше 80 лет (4,2%). В числе заразившихся оказались и дети. Вирус подхватили 10,5% несовершеннолетних.Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 111 842 человек. Из них 5 310 скончались от тяжелых последствий. По информации регионального правительства, за минувшие сутки COVID-19 забрал жизни 27 человек.