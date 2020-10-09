На Дону еще 272 человека получили положительный тест на коронавирус

В донском регионе стремительно растет число заболевших COVID-19. За последние сутки коронавирус выявили еще у 272 человек.По информации портала стопкоронавирус.рф, в регионе насчитывают 24 624 зараженных. Несмотря на рост числа заболевших Ростовская область находится на втором этапе выхода из режима ограничений. На Дону разрешена работа всех магазинов. выставочных центров, салонов красоты, заведений общепита, театров и кинотеатров.Меж тем, ситуация в регионе остается напряженной. Власти вынуждены были развернуть еще один ковидный госпиталь.