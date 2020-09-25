На Дону еще 10 детей заболели коронавирусом

В донском регионе среди новых зараженных коронавирусом 10 детей. Об этом сообщает региональное правительство 29 сентября.За последние 24 часа коронавирусную инфекцию выявили у 190 жителей Ростовской области, из которых 10 - дети. По количеству заболеваний по-прежнему лидируют люди от 46 до 65 лет - 69 человек. На втором месте молодежь от 18 до 45 лет - 55 заболевших. Среди пенсионеров в возрасте от 66 до 79 инфицированы 40 человек. Увеличилось и количество заболевших пожилых людей старше 80 лет - 16 дончан.Всего за период пандемии опасной инфекцией заразились 21740 человек, из которых 486 человек стали жертвами коронавируса.