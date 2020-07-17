На Дону COVID-19 за сутки выявили у 103 человек

На Дону COVID-19 за последние 24 часа выявили у 103 человек. Об этом сообщает официальный портал стопкоронавирус.рф.По состоянию на 19 июля в регионе насчитывается 11 419 инфицированных. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 183 человека. В основном это пожилые люди с хроническими заболеваниями.Несмотря на рост заболеваемости, Ростовская область находится на третьем этапе выхода из режима ограничительных мер. Работают все магазины, открыты кинотеатры, музеи и летние площадки ресторанов и кафе.