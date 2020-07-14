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В Ростовской области коронавирусом заразились 97 человек

В Ростовской области коронавирусом заразились 97 человек
В Ростовской области выросло количество инфицированных коронавирусом. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

По данным на 17 июля, в донском регионе общее количество заболевших насчитывает 11 214 случаев. За последние сутки коронавирус подтвердился у 97 человек. Большинство новых случаев - это контактные и привезенные из других регионов.

Число жертв насчитывает 178 человек. За сутки от коронавируса скончались 73-летняя женщина с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и нарушением обмена веществ; 69-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем; 62-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, поздно обратившийся за медицинской помощью; 84-летняя женщина с сердечно-сосудистыми заболеваниями и их осложнениями; 69-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Несмотря на продолжающийся рост заболеваемости и новые случаи жертв, Ростовская область продолжает выходить из режима ограничений. Уже работают парикмахерские, открыты летние площадки кафе, возобновили работу спа-центры. Последним послаблением стало открытие киноцентров.

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