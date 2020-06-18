В больницах Ростовской области в тяжёлом состоянии находятся 45 пациентов с коронавирусом

В больницах Ростовской области по состоянию на 20 июня 45 пациентов с коронавирусом находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщили в правительстве региона.Больные подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Всего в стационарах проходят лечение 702 дончанина. По информации министерства здравоохранения, загруженность подготовленного в донском регионе коечного фонда составляет 31%. За последние сутки выздоровели 140 человек.По состоянию на 20 июня в Ростовской области зарегистрирован 8 381 случай заболевания коронавирусом. Количество жертв инфекции выросло до 85.За весь период в области выздоровели уже 4 018 человек. Под медицинским наблюдением остаются 10 595 дончан, из них на самоизоляции по месту жительства – 10 565.