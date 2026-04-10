В Волгодонске сеть аптек оштрафовали за нарушения правил хранения и отпуска лекарств
Прокуратура Волгодонска добилась привлечения к ответственности местной аптечной сети, допустившей ряд серьезных нарушений. Информация об этом появилась в картотеке Арбитражного суда Ростовской области.

По результатам проверки, проведенной в начале 2026 года, надзорное ведомство выявило в аптеках сети, расположенных по трем адресам, несоблюдение лицензионных требований, правил хранения лекарственных препаратов, а также грубые нарушения порядка их отпуска.

В частности, при проверке аптеки на улице Горького, 192Б было установлено, что не контролируется уровень влажности, а гигрометр находится в неисправном состоянии. Кроме того, в этой и других аптеках сети зафиксированы многочисленные случаи продажи рецептурных лекарств без предъявления соответствующих рецептов.

Особое внимание прокуроров привлекли факты продажи сильнодействующего препарата от судорог без назначения врача. Лекарство было реализовано покупателям в декабре 2025 года и январе 2026 года в аптеках на улицах Энтузиастов, 12А и Горького, 129Б. Руководство сети и фармацевты подтвердили, что продажи осуществлялись без рецептов. По подсчетам, без надлежащих оснований было продано около сотни упаковок медикаментов.

Рассмотрев представленные материалы, суд признал аптечную сеть виновной в нарушении законодательства. В качестве наказания фармацевтическая компания обязана выплатить штраф в размере четырех тысяч рублей.
Фото: Нейросеть
