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В Ростовской области за сутки выздоровело рекордное число заболевших коронавирусом

В Ростовской области за сутки выздоровело рекордное число заболевших коронавирусом

В Ростовской области продолжает расти число выздоровевших от COVID-19. За сутки 963 человека получили отрицательные ПЦР-тесты и выбыли из регистра заболевших коронавирусной инфекцией. Это новый рекорд по числу выздоровевших. Об этом сообщает 15 декабря правительство донского региона.

Общее количество выздоровевших превысило 160 тысяч. Медики продолжают оказывать качественную и своевременную помощь пациентам с подтвержденным ковидом. Сейчас стационарное лечение проходят 3 175 жителей Ростовской области. При этом медики расценивают как тяжелое состояние 40 человек. Их ввели в медикаментозную кому и подключили к ИВЛ. Такие пациенты из-за сильного поражения легких не могут дышать самостоятельно. Еще 271 инфицированный двигается и дышит сам, но с помощью масок и мундштуков.

Отметим, 14 декабря прошло очередное заседание оперштаба по борьбе с распространением коронавируса. Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил о положительной динамике по COVID-19. Он подчеркнул, что стабильная ситуация на Дону позволяет постепенно освобождать медицинские мощности для плановой помощи.
Фото: Яндекс.Новости
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