В Ростовской области к аппаратам ИВЛ подключены 16 пациентов с коронавирусом
В Ростовской области за сутки количество заражённых коронавирусом выросло до 1 763. Такие данные приводит Роспотребнадзор по состоянию на утро 10 мая. За сутки подтвердили 89 новых случаев.
Как сообщили в правительстве региона, в тяжёлом состоянии находятся 16 человек. Все они подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Также за день в Ростовской области умерли два человека с подтверждённым COVID-19. Таким образом, количество жертв новой инфекции выросло до 21.
Под медицинским наблюдением находятся 6 832 человека, большая часть из них (6 806) – дома на самоизоляции.