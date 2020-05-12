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К аппаратам ИВЛ в Ростовской области подключены 19 пациентов с коронавирусом

К аппаратам ИВЛ в Ростовской области подключены 19 пациентов с коронавирусом
Стало известно, сколько пациентов с коронавирусом в Ростовской области находятся в тяжёлом состоянии. По состоянию на утро 15 мая таких заражённых насчитывается 19, все они подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Такие данные сообщили в областном правительстве.

Всего в регионе — 2 200 больных COVID-19, из них за последние сутки положительные результаты тестирования на коронавирус получили 89. В большинстве случаев течение болезни протекает бессимптомно.

Под медицинским наблюдением на Дону находятся 7 169 человек, из них дома на самоизоляции находятся 7 143.

Теги: коронавирус в Ростове COVID-19 в Ростовской области

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