К аппаратам ИВЛ в Ростовской области подключены 19 пациентов с коронавирусом
Стало известно, сколько пациентов с коронавирусом в Ростовской области находятся в тяжёлом состоянии. По состоянию на утро 15 мая таких заражённых насчитывается 19, все они подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Такие данные сообщили в областном правительстве.
Всего в регионе — 2 200 больных COVID-19, из них за последние сутки положительные результаты тестирования на коронавирус получили 89. В большинстве случаев течение болезни протекает бессимптомно.
Под медицинским наблюдением на Дону находятся 7 169 человек, из них дома на самоизоляции находятся 7 143.