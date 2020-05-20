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К аппаратам ИВЛ в Ростовской области подключены 22 пациента с коронавирусом

К аппаратам ИВЛ в Ростовской области подключены 22 пациента с коронавирусом
В Ростовской области изменилось количество пациентов с COVID-19, находящихся в тяжёлом состоянии. Данными поделили в правительстве региона.

Опасения вызывает состояние здоровья 22 человек. Они не могут самостоятельно дышать, и подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Всего в области — 3 064 инфицированных. Стационарное лечение получают 432 человека, включая «тяжёлых». Только за последние сутки подтверждающие результаты тестов получили 132 дончанина. Коэффициент распространения инфекции с каждым днём растёт, на 22 мая он составляет 1,36. В этом случае не может идти речи о снятии ограничений, так как показатель должен быть меньше единицы.

Жертвами коронавируса стали уже 34 пациента. В основном, это люди среднего и пенсионного возраста, которые страдали хроническими заболеваниями.

Теги: COVID-19 в Ростовской области коронавирус в Ростове

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