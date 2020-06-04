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На Дону 34 пациента с коронавирусом подключены к аппаратам ИВЛ

На Дону 34 пациента с коронавирусом подключены к аппаратам ИВЛ
В донском регионе 34 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» подключены к аппаратам ИВЛ. Об этом сообщает правительство Ростовской области.

Их состояние расценивается как тяжелое. Пациенты не могут нормально дышать. За последние 24 часа от коронавируса умерла 49-летняя женщина. У нее были сопутствующие заболевания.

Напомним, на Дону COVID-19 подтвердился у 201 человека. Число инфицированных в регионе достигло 6 166 человек.

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