На Дону 34 пациента с коронавирусом подключены к аппаратам ИВЛ

В донском регионе 34 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» подключены к аппаратам ИВЛ. Об этом сообщает правительство Ростовской области.Их состояние расценивается как тяжелое. Пациенты не могут нормально дышать. За последние 24 часа от коронавируса умерла 49-летняя женщина. У нее были сопутствующие заболевания.Напомним, на Дону COVID-19 подтвердился у 201 человека. Число инфицированных в регионе достигло 6 166 человек.