В Ростовской области выросло число пациентов с коронавирусом, подключенных к аппаратам ИВЛ
В Ростовской области увеличилось количество людей с коронавирусом, находящихся в тяжёлом состоянии. Цифры сообщили в правительстве региона.
По данным на утро 18 мая, на Дону — 24 тяжёлых пациента. Все они подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Всего стационарное лечение получают 407 человек с подтверждённым диагнозом. Койки в больницах заполнены на 15 процентов.
COVID-19 за весь период подтвердили уже у 2 514 жителей Ростовской области. Из них скончался 31, за последние сутки летальных исходов не зарегистрировано. К сожалению, многие люди слишком поздно обращаются за медицинской помощью. Практически во всех случаях пациенты имели хронические болезни, что и стало причиной летального исхода.