На Донну введут меры допподдержки для инвесторов

В Ростовской области введут дополнительные меры поддержки для инвесторов. Глава региона Василий Голубев 16 сентября поручил включить механизм «регионального инвестиционного проекта» в областной закон «Об инвестициях в Ростовской области».В ходе совещания в региональном правительстве обсудили очередные дополнительные меры поддержки инвесторов.- По итогам ПЭМФ-2021 Президент РФ Владимир Путин дал ряд поручений, среди которых – создание системы поддержки новых инвестиционных проектов. В этом направлении надо двигаться и нам. Дополнительные меры поддержки должны быть ориентированы на новые инвестиционные проекты, - подчеркнул Василий Голубев.Во время обсуждений было предложено ввести комплекс стимулирующих мер при реализации областных инвестпроектов. Это заметно поможет инвесторам, реализующим крупные производственные проекты. Такие меры позволят значительно снизить суммы административных платежей по налогу на прибыль.Кроме того, появятся льготы для индустриальных и технопарков.Также в ходе совещания поступило предложение расширить перечень организаций, которые смогут воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом. Сейчас в числе таких организаций инвесторы из перечня 100 губернаторских инвестпроектов», новые резиденты и управляющие компании региональных промышленных парков. В числе потенциальных получателей оказались и областные операторы ТКО, которые реализуют новые проекты по высокотехнологичной переработке отходов.