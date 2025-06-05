На должность главы Азовского района Ростовской области назначили Сергея Комарова

Фото: Администрация Азовского района

Сергей Комаров занял пост руководителя Азовского района в Ростовской области. Об этом сообщили на официальном сайте администрации муниципального образования.Как следует из опубликованных данных, на вакантную должность претендовали шесть человек. Специальная комиссия оценила каждого из претендентов посредством тестирования и личного собеседования. По результатам отбора наибольшее количество баллов получил Сергей Комаров.На заседании районного Собрания депутатов его кандидатура была утверждена единогласным решением. Таким образом, он был избран главой Азовского района.До своего назначения Сергей Комаров с 2021 года возглавлял администрацию Новоалександровского сельского поселения.