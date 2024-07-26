Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Должность главы администрации станицы Старочеркасской занял Алексей Ягольник

Должность главы администрации станицы Старочеркасской занял Алексей Ягольник
Алексей Ягольник назначен главой администрации Старочеркасского сельского поселения. Об этом 25 июля сообщили в администрации Аксайского района.

Алексей Ягольник в 2013 году окончил Ростовский государственный строительный университет. В 2019 году он прошёл курсы повышения квалификации по специальности «Государственное и муниципальное управление» в Южно-Российском институте управления — филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

С 2013 по 2021 годы он работал в администрации Аксайского района. Затем, с 2021 по 2024 годы, он занимал должность главы администрации Верхнеподпольненского сельского поселения.

Алексей Ягольник одержал победу в конкурсе на должность главы администрации Старочеркасского сельского поселения. Его кандидатура была одобрена депутатами.
Фото: администрация аксайского района
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.