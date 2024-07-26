Должность главы администрации станицы Старочеркасской занял Алексей Ягольник

Фото: администрация аксайского района

Алексей Ягольник назначен главой администрации Старочеркасского сельского поселения. Об этом 25 июля сообщили в администрации Аксайского района.Алексей Ягольник в 2013 году окончил Ростовский государственный строительный университет. В 2019 году он прошёл курсы повышения квалификации по специальности «Государственное и муниципальное управление» в Южно-Российском институте управления — филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.С 2013 по 2021 годы он работал в администрации Аксайского района. Затем, с 2021 по 2024 годы, он занимал должность главы администрации Верхнеподпольненского сельского поселения.Алексей Ягольник одержал победу в конкурсе на должность главы администрации Старочеркасского сельского поселения. Его кандидатура была одобрена депутатами.