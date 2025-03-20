Александр Палатный покинул пост главы администрации Азовского района

Фото: администрация Азовского района

Александр Палатный, ранее занимавший должность главы администрации Азовского района, покинул свой пост. Об этом стало известно 19 марта в ходе его встречи с районными депутатами.Причиной ухода стало истечение срока трудового договора, который завершился 19 марта.До этого момента депутаты районного собрания организовали конкурс для выбора нового руководителя. Палатный подал документы для участия, но позднее отказался от своей заявки. Остальные претенденты также не стали участвовать, что привело к отмене конкурсного отбора. Дата нового конкурса пока не назначена.Временно исполнять обязанности руководителя администрации возложены на первого заместителя Елену Олейник, назначенную на эту должность в феврале 2024 года.