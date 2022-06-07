На Центральном рынке в Ростове горячая вода затопила проезжую часть

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В районе Центрального рынка в Ростове горячая вода затопила проезжую часть и пешеходные дорожки. Очередной порыв случился утром 9 июня около таможенной академии.Теплотрассу прорвало в районе улицы Темерницкой. Грязная горячая вода стремительным потоком пересекает Соборный переулок и улицу Московскую, стекает вдоль Центрального рынка по переулку Станиславского в сторону Буденовского проспекта.Затопление дороги мешает машинам свободно передвигаться, от чего на Буденновском проспекте возникла пробка. Людям приходится делать большие круги, чтобы обойти грязные реки горячей воды.Чтобы хоть как-то остановить огромные потоки, горожане ограждают место своими силами. Люди самостоятельно пытаются камнями, кирпичами и мешками преградить углубления, через которые вода с проезжей части устремляется на пешеходные участки.В диспетчерской ООО “Ростовские тепловые сети” корреспонденту Rostov.ru сообщили, что рабочие уже прибыли на место происшествия. Однако устранить течь обещали только к выходным. А пока ростовчанам едва ли не вплавь придется пересекать затопленный участок.