В Ростове затопило проезжую часть переулка Семашко

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В центре донской столицы произошла очередная коммунальная авария. Часть переулка Семашко между улицами Серафимовича и Темерницкой утром 7 июня затопило водой. К обеду вода превратилась в грязь и теперь мешает не только машинам, но и прохожим.Дорогу в этой части перейти невозможно - проезжая часть и небольшой участок пешеходной дорожки оказались залиты водой. Проходящие мимо ростовчане возмущаются, что пачкают свою одежду и делают большой круг, чтобы обойти грязные реки.Выяснить, где произошел порыв, пока не удалось. Также остается неизвестным, когда устранят течь. Ремонтной бригады на месте не наблюдалось, а ливневок в этой части дороги нет, поэтому, возможно, вода так и останется до полного высыхания.Стоит отметить, что подобные порывы на Семашко происходят регулярно. По версии коммунальщиков, виной всему - подземные воды, которые подмывают грунт, а также убитая система водоснабжения старой части Ростова. Несмотря на многочисленные жалобы, до ростовчан нет никому дела.