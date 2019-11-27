Перекрёсток на проспекте Будённовском и переулок Соборный в Ростове затопило из-за порыва воды





В центре Ростова произошёл очередной порыв трубопровода. Коммунальная авария случилась на улице Баумана в районе пересечения с переулком Соборным.



Бьющая из-под асфальта вода стекает на Соборный. В результате на дороге образовалась целая река. Судя по количеству воды, порыв произошёл ещё ночью. В настоящее время на месте работает аварийная бригада водоканала.







В это же утро ещё один порыв произошёл на пересечении проспекта Будённовского и улицы Тургеневской.



Добавим, что порывы водопровода в центре Ростова случаются достаточно часто. Аварийным бригадам приходится латать проржавевший трубопровод каждый раз в новых местах.