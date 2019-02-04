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На уборку и благоустройство Ворошиловского района Ростова выделят около 45 млн рублей

На уборку и благоустройство Ворошиловского района Ростова выделят около 45 млн рублей
На уборку и благоустройство Ворошиловского района Ростова потратят около 45 млн рублей. Соответствующие средства выделят из городского бюджета. Максимальная цена контракта составит 43 814 365 рублей. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Согласно документации подрядчик должен подметать тротуары, убирать снег, собирать мусор, мыть дорожные ограждения, окрашивать урны, лавочки и остановки, подстригать кусты, траву и другую растительность в Ворошиловском районе.

Также в скверах и парках необходимо высадить деревья, кустарники и цветники. Растения должны быть свежими, без вредителей, болезней и механических повреждений. 

Выполнять соответствующие работы исполнитель обязан до 31 декабря 2019 года. 

Примем заявок на участие в конкурсе заканчивается 15 февраля. Спустя три дня определят победителя аукциона.

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