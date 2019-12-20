В Ростове на благоустройство Советского района потратят 46 млн рублей



На содержание и благоустройство Советского района в Ростове-на-Дону выделили почти 46 миллионов рублей. Средства берут из городского бюджета. Такая информация опубликована на сайте госзакупок.



Заказчиком является Управление благоустройства Советского района. Исполнитель в течение первого квартала 2020 года должен будет убирать проезжую часть, тротуары, чистить бордюры, мыть остановки, подстригать газоны и сорняки, приводить в порядок клумбы. Также следует убирать снег и опавшие листья, держать в чистоте ограждения.



Заявки можно подать до 30 декабря. Победителя определят на следующий день.