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В Ростове на благоустройство Советского района потратят 46 млн рублей

В Ростове на благоустройство Советского района потратят 46 млн рублей
На содержание и благоустройство Советского района в Ростове-на-Дону выделили почти 46 миллионов рублей. Средства берут из городского бюджета. Такая информация опубликована на сайте госзакупок.

Заказчиком является Управление благоустройства Советского района. Исполнитель в течение первого квартала 2020 года должен будет убирать проезжую часть, тротуары, чистить бордюры, мыть остановки, подстригать газоны и сорняки, приводить в порядок клумбы. Также следует убирать снег и опавшие листья, держать в чистоте ограждения.

Заявки можно подать до 30 декабря. Победителя определят на следующий день.

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