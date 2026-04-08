Мужчина, сбросивший знакомую в мусоропровод Волгодонска, останется в колонии строгого режима

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции поставил точку в деле о покушении на убийство, произошедшем в сентябре 2024 года в Волгодонске. Максим Б., сбросивший свою знакомую в мусоропровод, не смог добиться пересмотра приговора и останется отбывать семилетнее наказание в колонии строгого режима.

Инцидент, шокировавший жителей города, произошел в подъезде дома № 35 по проспекту Курчатова. По версии следствия, между Максимом Б. и его 33-летней знакомой на лестничном пролете между пятым и шестым этажами вспыхнула ссора. В пылу конфликта мужчина применил физическую силу, затолкав женщину в шахту мусоропровода. Пострадавшая пролетела шесть этажей и упала в контейнер на первом этаже.

К счастью, женщина выжила. Ее крики привлекли внимание соседей, которые вызвали экстренные службы. Врачи диагностировали у пострадавшей открытый перелом лодыжки, вывих стопы и множественные ушибы.

Подозреваемый был задержан в тот же день. Позднее, летом 2025 года, Волгодонской районный суд признал Максима Б. виновным по статье «Покушение на убийство» и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы.

Не согласившись с решением суда, осужденный подал апелляцию. Однако в октябре 2025 года приговор оставили без изменений. Несмотря на это, адвокат продолжил настаивать на невиновности клиента, оспорив как первоначальное решение, так и последующее апелляционное определение.

Кассационный суд, рассмотрев все аргументы, пришел к выводу о законности и обоснованности приговора нижестоящих судов. Таким образом, Максим Б. продолжит отбывать наказание, назначенное за преступление.
Фото: Четвертый кассационный суд общей юрисдикции
