Семь лет строгого режима дали мужчине, который сбросил подругу в мусоропровод

Фото: СУ СК Ростовской области

В Ростовской области суд вынес приговор мужчине, назначив ему семилетний срок в колонии строгого режима за то, что он совершил недопустимый поступок – столкнул свою знакомую в шахту мусоропровода. Этот инцидент, получивший широкую огласку, произошел 17 сентября 2024 года в Волгодонске.Согласно информации, предоставленной региональным Следственным комитетом, в тот трагический вечер Максим Б. разговаривал со своей 33-летней приятельницей в подъезде жилого дома. Их диалог развернулся на лестничной площадке между пятым и шестым этажами дома, расположенного по проспекту Курчатова, 35.Неожиданно мирная беседа превратилась в жаркую ссору. По версии следствия, в порыве гнева мужчина применил силу и силой забросил девушку в мусоропровод. Жертва пролетела вниз через шесть этажей и оказалась в мусорном отсеке на первом этаже здания.К счастью, женщина выжила. После падения она начала отчаянно звать на помощь, и ее крики донеслись до жильцов дома. Они немедленно вызвали скорую помощь и полицию. Медики доставили пострадавшую в больницу, где ей диагностировали открытый перелом лодыжки, вывих стопы и многочисленные ушибы.В тот же вечер подозреваемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов, а через 48 часов ему была избрана мера пресечения – заключение под стражу. По информации прокуратуры Ростовской области, в отношении 43-летнего жителя Волгодонска было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".Волгодонский районный суд признал мужчину виновным в содеянном и приговорил его к семи годам тюремного заключения в колонии строгого режима.