Муж ростовчанки Тарасов отдыхает вместе с дочерью от первой жены



Супруг ростовчанки Дмитрий Тарасов пригласил дочь от прошлого брака отдохнуть вместе со сводной сестрой. Футболист вместе с женой Анастасией Костенко и двумя детьми отправился в Турцию. Такое местоположение указано в геолокации под фото ростовчанки.



Судя по снимкам и видео в «сторис», старшая дочь Дмитрия Ангелина отлично ладит со сводной сестрёнкой. Она играется с малышкой и часто носит её на руках.



Напомним, что общественность обвиняла Тарасова в том, что он не общается со старшей дочерью. Проблемы начались тогда, когда его экс-супруга Оксана Пономаренко стала требовать алименты. Он не платил их с тех пор, как около шести лет назад развёлся с девушкой. Через какое-то время Оксана стала через суд добиваться того, чтобы спортсмен каждый месяц давал ребёнку 480 тысяч рублей. Он же с таким решением не согласен, и просит уменьшить сумму вчетверо. Суд не принял его прошение, и назначил выплачивать почти по полмиллиона. Однако, Тарасов не сдаётся и продолжает подавать апелляции.



Комментаторы постоянно обвиняют его в том, что он «жадничает», а также в том, что он прекратил общение с дочкой, когда поднялся денежный вопрос. Неизвестно, эти ли разговоры стали причиной того, что Дмитрий повёз девочку отдыхать, или же он просто решил провести время вместе со всей семьёй. Отметим, что многие его поддержали и написали, что нет ничего важнее семьи. Особенно, отношений отца и дочери.