Муж ростовчанки Костенко футболист Тарасов подал в суд на бывшую жену



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Футболист Дмитрий Тарасов, муж уроженки Ростовской области модели Анастасии Костенко, подал в суд на бывшую жену. Спортсмен вновь пытается оспорить размер алиментов на старшую дочь.



Соответствующая информация размещена на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы. Полгода назад Черемушкинский суд столицы присудил Тарасову выплачивать дочери от первого брака ежемесячно пособие в размере 480 тысяч рублей. Футболист настаивал на сумме 100 тысяч рублей в месяц. При этом деньги должны были перечисляться на счёт девочки, доступ к которому она получит по достижении 18 лет.



Видимо, спортсмен снова решил попытаться сократить расходы на старшую дочь. Судя по всему, финансовый вопрос в молодой семье стоит достаточно остро. Третья супруга Тарасова беременна вторым ребёнком. Сам игрок уже на протяжении длительного времени остаётся без работы. Он получил травму незадолго до окончания срока контракта с «Локомотивом». Клуб отказался оплачивать расходы на лечение и не продлил соглашение. В настоящее время футболист находится в статусе свободного агента. Чтобы поддерживать форму, он тренируется с «Динамо».



Добавим, что первая дочь родилась у Дмитрия Тарасова в 2009 году в браке с Оксаной Пономаренко. Второй брак с Ольгой Бузовой был бездетным. Третья жена, Анастасия Костенко, родила Тарасову дочь. Сейчас супруги ждут второго ребёнка.