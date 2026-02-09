Новости
Супруг Анастасии Костенко, Дмитрий Тарасов, прокомментировал сообщения СМИ о его долгах перед налоговой

Супруг Анастасии Костенко, Дмитрий Тарасов, прокомментировал сообщения СМИ о его долгах перед налоговой.

По данным публикаций СМИ, у бывшего футболиста имеется задолженность перед налоговой в размере 279 тысяч рублей, на которую он не реагирует уже два месяца. Если ситуация не изменится, возможны блокировка банковских счетов и ограничение выезда из страны.

В свою очередь Анастасия Костенко отметила, что минимальные расходы их семьи составляют 1,5 миллиона рублей в месяц, включая оплату школ, детских садов, спортивных секций, салонов, ресторанов и услуг доставки.

Дмитрий Тарасов назвал информацию о долгах преувеличенной, подчеркнув, что все юридические вопросы решаются спокойно и в рамках закона, без вмешательства «фантазеров из редакций». Он призвал свою аудиторию не верить слухам и отметил, что реальная жизнь интереснее.
Фото: соцсети
